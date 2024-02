Symbol der Energiewende Stadtwerke Duisburg reißen altes Kraftwerk in Hochfeld ab

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass der Abriss im ersten Quartal 2025 abgeschlossen ist. „Der Abbau ist insofern auch sichtbares Symbol der Energiewende, der mit dem Neubau und der Integration neuer Anlagen in den Erzeugungspark Hand in Hand geht“, sagt Ernst Schlusemann. So haben die Stadtwerke im Juni 2023 am Standort Hochfeld ein neues, wasserstofffähiges Groß-Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer elektrischen Gesamtleistung von 31,5 Megawatt in Betrieb genommen.