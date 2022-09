Hotline der Stadtwerke Duisburg überlastet : „Wundert euch nicht, wenn ihr nicht einmal die Warteschleife zu hören bekommt“

Service Duisburg Nach der Ankündigung der Stadtwerke, die Preise für Strom und Gas in der Grundversorgung ab November drastisch anzuheben, haben offenbar viele Kunden Nachfragen. Die Hotline ist völlig überlastet. Was die Stadtwerke den Verbrauchern raten.

Die Stadtwerke raten daher auch, nicht in Hektik zu verfallen: „Tarifwechsel, die Anpassung eurer Abschläge etc. könnt ihr einfach in Ruhe in den nächsten Tagen vornehmen – entweder direkt über unseren Onlineservice Mein SWDU (mein.swdu.de/login) oder ihr schildert euer Anliegen über das Kontaktformular auf unserer Webseite (stadtwerke-duisburg.de/kontakt/online/kontaktforumular).