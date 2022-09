Hotline überlastet : Stadtwerke Duisburg erhalten 600 Anrufe pro Stunde

Service Duisburg Wie viel muss ich künftig für Strom und Gas zahlen? Wie funktioniert ein Tarifwechsel? Das wollen Kunden der Stadtwerke wissen, die Hotline ist überlastet. Wie der örtliche Energieversorger seine Beratung an der Hotline verbessern will.

Um dem gerecht zu werden, hat der örtliche Energieversorger die Hotline personell aufgestockt. „Regulär sind bis zu 55 Mitarbeiter für die Kundenhotline in Duisburg vorgesehen. Für die Preisanpassungshotlines sind derzeit bis zu 28 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, die normalerweise nicht im telefonischen Kundenkontakt beschäftigt sind“, so der Unternehmenssprecher.

Der Andrang ist ungleichmäßig verteilt. Tipps, wann die „günstigste“ Zeit ist, können die Stadtwerke auch nicht geben. Zuletzt wurden die Wartezeiten indes scheinbar immer länger: „Die durchschnittliche Wartezeit in der Warteschleife lag am Donnerstag bei 5:36 Minuten, am Mittwoch bei 5:04 Minuten, am Dienstag bei 2:06 Minuten“, erklärt Thomas Kehler.