E-Autos in Duisburg Stadtwerke bieten neuen Stromtarif für Wallboxen an

Die Zahl der Elektroautos in Duisburg steige „weiterhin deutlich an“ und immer mehr Menschen wollten ihren Elektroflitzer auch zu Hause schnell und effizient laden, teilten die Stadtwerke Duisburg jetzt mit. Mit 9586 zugelassenen Hybrid-Fahrzeugen in Duisburg – also Autos, die sowohl mit fossilem Brennstoff als auch mit Elektroenergie betankt werden – ist ihre Anzahl im Vergleich zu anderen Städten dennoch überschaubar. Die Zahl der zugelassenen reinen Elektrofahrzeuge liegt mit 3343 (beides Stand 31. Dezember 2022) in Duisburg sogar noch deutlich niedriger. Dennoch lässt sich der Trend in Zahlen ablesen: Ende 2020 waren in Duisburg nur 816 reine E-Autos zugelassen, die Zahl der Hybridfahrzeuge hatte damals bei 4223 gelegen.