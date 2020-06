Maximal 100 Zuschauer : Bald wieder Vorstellungen im Duisburger Stadttheater

Duisburg Nach der coronabedingten Zwangspause hält das Schauspiel ab Freitag, 12. Juni, wieder Einzug ins Große Haus des Duisburger Stadttheaters. Maximal sind 100 Zuschauer bei den Produktionen zugelassen.

Während die Rheinoper alle Vorstellungen bis zum Ende der Spielzeit abgesagt hat, öffnet sich für das Schauspiel im Juni doch noch der Vorhang. Unter Beachtung der zurzeit gültigen Sicherheitsbedingungen für Publikum und Personal hat Schauspielintendant Michael Steindl für die Zeit bis zum Spielzeitende am Sonntag, 28. Juni, einen neuen Spielplan erstellt.

Darunter sind drei Premieren, die ursprünglich für einen früheren Zeitpunkt der Saison geplant waren. Hinzu kommen vier kleinere Produktionen aus dem Repertoire, die auf die Große Bühne verlegt werden. Gespielt werden ausschließlich Stücke, bei denen der Sicherheitsabstand zwischen den Darstellerinnen und Darstellern gewahrt werden kann. Beim Betreten des Theaters besteht Maskenpflicht. Auf den Plätzen wird das Tragen einer Maske den Besuchern freigestellt. Es gibt keine Pause und keine Einführungen in die Theaterabende, die sonst üblich sind.

Los geht es am Freitag, 12. Juni, 19.30 Uhr, mit einer Eigenproduktion des Duisburger Theaters, die auch ohne Corona ein besonderes Gewicht im Jahreskalender des Theaters haben würde: „Antigone“ von Jean Anouilh. In der Inszenierung von Kathrin Sievers spielt Roland Riebeling den Kreon. Riebeling ist aus zahlreichen WDR-Tatorten bekannt, wo er den gemütlichen, aber effektiven Assistenten der Kommissare Ballauf und Schenk spielt. Für die Rolle der Antigone kehrt Julia Zupanc nach Duisburg zurück. Jean Anouilh (1910 – 1987) griff mitten im Zweiten Weltkrieg die antike Tragödie von Sophokles auf und transportierte sie in seine Gegenwart. Man darf gespannt sein, wie das Junge Ensemble im Theater Duisburg gemeinsam mit dem Profischauspieler Roland Riebeling den Stoff umsetzt, bei der Idealismus auf Realpolitik trifft.