MSV in Geldnot : Millionen für Arena und MSV

Duisburg Der Duisburger Stadtrat beschäftigt sich am Montag in einer Sondersitzung mit Finanzproblemen von Stadiongesellschaft und MSV.

(RP) Der zweite Tagesordnungspunkt in der nicht öffentlichen Sondersitzung des Stadtrates am heutigen Montag hat es nach einem Bericht von NRZ/ WAZ in sich. Danach geht es darum,, die Insolvenz der Stadiongesellschaft abzuwenden – und damit in letzter Konsequenz auch das Aus für den MSV. NRZ/ WAZ berufen sich auf mehrere Quellen. Danach hat die Hamburg Commercial Bank, bis Februar 2019 noch HSH Nordbank, darauf gedrängt, die noch ausstehenden Verbindlichkeiten aus dem Bau der MSV-Arena zurückzuzahlen. Von einst rund 30 seien noch 6,2 Millionen Euro übrig. Nach mehreren Aufschüben gebe es nun ein Ultimatum von der Bank: 31. Dezember 2019. Nach Informationen der Zeitungen soll deshalb die Stadt, mit 50,1 Prozent Mehrheitseigner der Stadiongesellschaft, rund 2,5 Millionen Euro aus dem Haushalt dazuschießen. Ein Teil der anderen Gesellschafter wie Schauinslandreisen solle sich bereit erklärt haben, weitere 600.000 Euro zu stemmen. Es blieben noch 3,1 Millionen Euro: Das Land NRW soll signalisiert haben, rund 2,5 Millionen Euro als Bürgschaft zu übernehmen. Auf die restlichen rund 600.000 Euro soll die Bank, nach Informationen der Zeitungen, verzichten. Das Land würde damit der Stadionprojektgesellschaft nach 2013, als der MSV vor dem Aus stand und zwangsweise den Gang in die Dritte Liga antreten musste, aus der Patsche helfen. Die Stadt hat dies ebenfalls bereits mehrfach getan – sie schoss zuletzt noch vor dieser Saison eine Million Euro in die Stadiongesellschaft. Damit sollten Mindereinnahmen aus einer reduzierten Stadionmiete nach dem erneuten, in diesem Falle sportlichen Abstieg in Liga drei kompensiert werden. Eine Insolvenz der Stadionprojektgesellschaft würde gleichzeitig das Aus für die „Zebras“ bedeuten. In dem Bericht heißt es aber, dass alle Beteiligten von einer finanziellen Lösung ausgehen und der Stadtrat entsprechend positiv entscheidet.