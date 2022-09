Trotz Protest : Duisburger Stadtrat beschließt Fällung der Platanen in Wedau

Vor der Ratssitzung gab es Proteste gegen die Baumfällung – offensichtlich unter Federführung der Grünen. Foto: Mike Michel

Duisburg Alle Proteste halfen nichts: Die 26 Platanen an der Südseite der Wedauer Straße müssen dem Straßenausbau weichen. Außerdem beschloss der Rat, den Kita-Trägern bei der Miete nicht grundsätzlich zu helfen. Hier sei das Land gefragt.

Die 26 Platanen an der Wedauer Straße sollen im Zuge des geplanten Straßenausbaus gefällt werden und durch 30 Neupflanzungen „ersetzt“ werden. Mit den Stimmen von SPD und CDU wurde der entsprechende Beschluss gefasst. Der Änderungsantrag der Grünen, der einen Straßenausbau unter Erhalt der Bäume vorsah, fand Zustimmung bei allen Parteien außer SPD und CDU und wurde damit abgelehnt. Kathrin Selzer und Anna von Spiczak (beide Grüne) hatten zuvor vergeblich auf die Bedeutung der Platanen, die Unterschriftenliste und die Proteste gegen die Fällung hingewiesen. Dezernent Martin Linne verwies darauf, dass sechs der Platanen auf der Südseite der Wedauer Straße krank oder beschädigt seien und ohnehin gefällt werden müssen. CDU-Fraktionschef Thomas Mahlberg erklärte, der Protest sei mehr aus parteipolitischem Interesse der Grünen als aus dem Interesse der Anwohner entstanden. Selbst der Vorsitzende des Bürgervereins Wedau-Bissingheim habe erklärt, für eine Anwohnerversammlung in dieser Sache sehe er keinen Bedarf.

Die Kindertagesstätten in Duisburg, die bisher in die Zuständigkeit des Immobilien Managements Duisburg (IMD) fielen, werden von der Gebag übernommen. Dafür hat sich der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Montag mit Mehrheit ausgesprochen.

INFO Die Arena geht an die Stadt Arena Ohne Diskussion wurde die Rückführung des Stadiongebäudes in das städtische Vermögen beschlossen. Haushalt Die Stadt verzichtet damit auf rund 7,8 Millionen Euro Verbindlichkeiten gegenüber der Stadionprojektgruppe.

Dass die Gebag dafür wie berichtet 18 Euro pro Quadratmeter verlangt, die Träger der Kitas dafür aber nur 11,37 Euro nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) des Landes erhalten, soll die Stadt nicht ausgleichen. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde mehrheitlich abgelehnt. Man dürfe hier nicht das Land aus der Pflicht nehmen, erklärte Oberbürgermeister Sören Link. In der Vergangenheit habe man immer Lösungen gefunden, den Trägern von Kindertageseinrichtungen mit Sonderzuschüssen zu helfen. Felix Lütke, Fraktionssprecher der Grünen, wollte die Stadt zumindest so lange den Differenzbetrag bei der Miete zahlen lassen, bis das Land die Zuschüsse nach dem Kibiz erhöht. „Die Leidtragenden sind die Eltern und die Kinder, die einen Kita-Platz besonders nötig haben“, so Lütke. CDU-Fraktionschef Thomas Mahlberg verwies darauf, dass man immer „pragmatische Lösungen“ gefunden habe: „Wir helfen den Trägern.“

Die Bäume auf der Südseite der Wedauer Straße sollen fallen. Foto: Mike Michel

Zu Beginn der Sitzung war der 45-jährige Michael Rüscher als neuer Beigeordneter für Wirtschaft, Sicherheit und Ordnung in sein Amt eingeführt worden. Er freue sich, Duisburg voranbringen zu können, hatte Rüscher in seiner kurzen Antrittsansprache erklärt. Er werde sich mit „vollem Einsatz für Duisburg“ engagieren – „volle Pulle“ verspach der neue Dezernent. Rüscher war zuvor Wirtschaftsförderer in Oberhausen. Davor war er bei der Niederrheinsichen IHK unter anderem auch als Projektleiter für die Erstellung des Masterplans Wirtschaft für Duisburg verantwortlich. Rüscher wird damit Nachfolger von Andree Haack, der inzwischen wie berichtet Beigeordneter für Stadtentwicklung und Wirtschaft in Köln ist.

