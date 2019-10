Zweimal steht die „Schwarze Null“ : Schritte auf dem Weg aus der Schuldenfalle

Gestern Mittag zogen dunkle Wolken über dem Rathaus auf. Die Nachrichten, die dort verkündet wurden, waren aber durchaus positiv. Foto: Mike Michel

Im Jahr 2021 hat Duisburg einen ausgeglichenen Haushalt – erstmals seit langem auch ohne Hilfe und aus eigener Kraft.

Duisburg macht auch in den beiden kommenden Jahren keine neuen Schulden mehr. 2020 soll vielmehr ein Jahresüberschuss von 1,5 Millionen Euro erwirtschaftet werden, ein Jahr später soll der Überschuss noch 600.000 Euro betragen. Das teilte Stadtdirektor Martin Murrack am Montag bei der Einbringung des Haushalts im Rat der Stadt mit. Zuvor hatte der Kämmerer das Zahlenwerk gemeinsam mit dem Amtsleiter der Stadtkämmerei, Frank Schulz, das Zahlenwerk für die Jahre 2020 und 2021 der Presse vorgestellt. Wegen der Kommunalwahl im kommenden Jahr soll der Doppelhaushalt eine längere Haushaltssicherheit garantieren.

Bemerkenswert an zwei weiteren „schwarzen Nullen“ im Haushalt ist, dass Duisburg nun in der Lage ist, auch ohne fremde Hilfe keine neuen Schulden mehr zu machen: 2020 bekommt die Stadt letztmalig Geld vom Land aus dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Ein Jahr später ist der Stärkungspakt dann abgelaufen und Duisburg erhält daraus keine Leistungen mehr, macht aber trotzdem keine neuen Schulden.

INFO Einsicht in der Stadtkämmerei Internet Der Haushaltsentwurf steht in elektronischer Form auf der Internetseite der Stadt Duisburg (www.duisburg.de) zur Verfügung. Äußerungen dazu sind per Mail unter buergerreferat@stadt-duisburg.de möglich. Auslage Der Haushaltsplan liegt bis zum 25. November in der Stadtkämmerei, Alter Markt 23, Zimmer 2017, zur Einsicht aus. Einwendungen Diese können bis zum 18. Oktober erhoben werden. Sie sind schriftlich an den Oberbürgermeister, Stadtkämmerei, Alter Markt 23, zu richten.

Mit 407,7 Millionen Euro macht der Personalaufwand 2020 einen dicken Batzen im städtischen Haushalt aus. „Das sind 12,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Aber wir haben ja zum Beispiel auch 117 neue Stellen in der Verwaltung geschaffen“, so Murrack. Mittelfristig müsse man „mit Augenmaß“ weitere Stellen schaffen, um einen besseren Bürgerservice zu schaffen. Rund 430 Millionen Euro hat die Stadt in den vergangenen Jahren bei den Kassenkrediten zurückzahlen können, die Schulden sanken hier auf rund 1,3 Milliarden Euro. Bilanziell sei Duisburg immer noch überschuldet. „Das negative Eigenkapital beträgt rund 359 Millionen Euro. Deshalb werden wir von der Bezirksregierung auch noch nicht von der Leine gelassen“, sagte Schulz. Er habe aber die Hoffnung, dass Duisburg „in einem überschaubaren Zeitraum“ aus der Schuldenfalle kommt.

Murrack erklärte, gerade bei den Altschulden indes habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz zugesagt, den Kommunen bei der Tilgung von Altschulden zu helfen. Nun müsse aber auch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dazu einen Vorschlag machen. Grund für den hohen Altschuldenstand, so Murrack, seien vor allem die Leistungen, die die Städte für den Bund und das Land erbringen müssten: „Beispielsweise ist der Zuschussbedarf in den Bereichen Soziales und Jugend stark angestiegen. Er hat sich von circa 250 Millionen Euro im Jahr 2001 auf 441 Millionen Euro im vergangenen Jahr erhöht.“