„Grenzverletzendes Verhalten“ Duisburger Stadtdechant bittet um Freistellung

In einem am Freitag veröffentlichten Schreiben Winkelmanns an die Mitglieder der Pfarrei heißt es: „Meine Bitte um Freistellung steht im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen mich, die mir ein grenzverletzendes Verhalten als Pfarrer zur Last legen.“ Diese Vorwürfe würden von den Verantwortlichen im Bistum Essen wie auch von ihm selbst „sehr ernst“ genommen, so Winkelmann weiter. Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei, bat er um Verständnis dafür, dass er sich zu den Vorwürfen zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich äußere.