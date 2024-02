Jobcenter in Duisburg So viel Miete zahlt die Stadt für Bürgergeld-Empfänger

So gehe aus der aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor, wie hoch die Kosten der Unterkunft (KdU) für die Stadt Duisburg sind. Danach unterstützte der Staat dabei im Herbst 2023 rund 33.300 Haushalte in Duisburg mit insgesamt 62.900 Menschen. „Allein für die Kaltmiete zahlte der Staat im Oktober bei den Kosten der Unterkunft in Duisburg mehr als 11,9 Millionen Euro an die Vermieter“, teilte die Gewerkschaft mit. Die knapp zwölf Millionen Euro ergeben umgerechnet auf ein Jahr also deutlich mehr als 140 Millionen Euro.