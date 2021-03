Neue Coronaschutzverordnung : Auch Duisburg weicht von der Notbremse ab

Duisburg Mehrere Städte in NRW umgehen die Corona-Notbremse mit tagesaktuellen Schnelltests. Auch in Duisburg bleiben deshalb ab Montag etwa Geschäfte und Museen offen. Zu Ostern werden die Kontaktbeschränkungen gelockert.

Duisburg will mit Hilfe von Schnelltests trotz anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen von der sogenannten „Notbremse“ abweichen. Die Stadt kündigte am Samstag an, dass Bürger mit tagesaktuellem negativem Schnelltest weiter mit Termin einkaufen oder etwa Museen besuchen dürfen. In Duisburg lag die Inzidenz am Samstag nach RKI-Zahlen bei 156, die Notbremse sollte eigentlich ab 100 ziehen. Gibt es genügend Tests, erlaubt das Land allerdings Ausnahmen.