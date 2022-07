Stadt Duisburg warnt vor Waldbrandgefahr : Auch auf ausgewiesenen Grillplätzen darf zurzeit nicht gegrillt werden

Das Grillen in der Öffentlichkeit ist zurzeit brandgefährlich. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Waldbrandgefahrenindex in Duisburg liegt bei Stufe 4, und auch der sogenannte Graslandfeuerindex bereitet der Stadt sorgen. Grillen in der Öffentlichkeit ist daher zurzeit überall verboten, das Rauchen im Wald selbstverständlich auch.

Hitze und Trockenheit sorgen für steigende Waldbrandgefahr in Duisburg . Das warme und vor allem trockene Sommerwetter zeigt bereits Spuren in der Landschaft: Wiesen und Weiden sind deutlich braun und im Wald steigt die Waldbrandgefahr.

An trockenen Standorten wie etwa auf Industriebrachen oder entlang von Bahnanlagen werfen Pioniergehölze wie Birken, Weiden und der Schmetterlingsstrauch bereits die Blätter ab. Der Waldbrandgefahrenindex liegt nach Angaben der Stadt tagesaktuell bei Indexstufe 4 (hohe Gefahr), ebenfalls wird der sogenannte Graslandfeuerindex in der Stufe 4 bewertet.

Außerhalb dieser Flächen ist das Grillen ohnehin verboten. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro, verbotenes Grillen in Grünanlagen und im Wald mit bis zu 5000 Euro geahndet werden. Das maximal mögliche Bußgeld ist im Gesetz mit 25.000 Euro festgelegt.

Der heißeste Tag des Jahres in NRW

Der heißeste Tag des Jahres in NRW : Knapp unter 40 Grad im Rheinland

Hitzewelle in NRW – auch Waldbrandgefahr steigt

„Risiko für menschliche Gesundheit“ : Hitzewelle in NRW – auch Waldbrandgefahr steigt

Die Stadt Duisburg weist deshalb ausdrücklich nochmal auf das Rauchverbot im Wald in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober hin. Ganzjährig gilt außerdem absolutes Grill- und Feuerverbot im Wald und in Waldnähe. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.