Trend auf TikTok Warum die Stadt Duisburg vor der „Hot Chips Challenge“ warnt

Diese besondere Form der Herausforderung habe mittlerweile auch die mediale Aufmerksamkeit bei Kindern und Jugendlichen erreicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Duisburg am Dienstag. Insbesondere in Netzwerken wie TikTok erfreuen sich Filmchen über diese Form der „Herausforderung“ großer Beliebtheit. Dabei werde bewusst ein besonders scharfer Tortilla-Chip als Ganzes verzehrt. Das habe bei Kindern und Jugendlichen an Schulen bereits mehrfach zu Notarzteinsätzen geführt, so die Stadt.