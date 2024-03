Für ein lebenswerteres Duisburg Stadt verschenkt Obstbäume

Die Ausgabe der Obstbäume findet am Samstag, 16. März, zwischen 8 und 13 Uhr am Betriebshof Meiderich, unter der A59, Zufahrt über Bürgermeister-Pütz-Straße in 47137 Duisburg und am Parkplatz Waldfriedhof, Düsseldorfer Str. 601, 47055 Duisburg statt. Die Wahl des Standortes zur Abholung erfolgt ebenfalls über den Web-Shop. Nur an registrierte Personen kann die Ausgabe erfolgen. Die Bestätigung kann auch digital auf dem Mobiltelefon vorgelegt werden.