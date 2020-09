Nach Klage von Verdi : Stadt streicht alle verkaufsoffenen Sonntage für 2020

Duisburg Sieben verkaufsoffene Sonntage sollten den Einzelhandel in Duisburg während der Corona-Krise stärken. Doch daraus wird nichts. Die Gewerkschaft verdi hat Klage gegen das Vorhaben der Stadt eingereicht. Die Termine sind nun abgesagt.

Hintergrund ist die beschlossene Verordnung für Sonntagsöffnungen, die der Einzelhandelsverband im Sommer bei der Stadt eingereicht hatte. Während der Corona-Pandemie sollten insgesamt sieben verkaufsoffene Sonntage für rund 60 Millionen Euro mehr Umsatz in den Kassen der Duisburger Händler sorgen – und so die Krise des Einzelhandels etwas abfedern. Grundsätzlich müssen derartige Öffnungen an einen Anlass geknüpft sein, also etwa ein Stadtfest, ein Kunsthandwerkermarkt oder ähnliche Veranstaltungen. Aufgrund der Pandemie fanden derartige Veranstaltungen in diesem Jahr noch gar nicht statt. Ob es sie 2020 noch geben wird, ist fraglich, selbst der Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe.