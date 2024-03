Musik, Tanz, Wetten, Spielhallen, Verkauf Stadt Duisburg setzt Ostern auf „stichprobenartige Kontrollen“

Duisburg · Im Club abfeiern am Karfreitag? Oder wenigstens am frühen Abend an Gründonnerstag? Das soll es in Duisburg genau so wenig geben wie frische Brötchen am Ostermontag. Wie die Stadt das durchsetzen will, zeigte sie erst kürzlich: Bei Kontrollen wurden neun Trinkhallen geschlossen.

27.03.2024 , 07:23 Uhr

Es muss nicht gleich eine Razzia sein wie hier – Kontrollen soll es in Duisburg aber auch an den Feiertagen geben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg weist auch in diesem Jahr wieder darauf hin, dass aufgrund des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NW) am Gründonnerstag ab 18 Uhr „öffentlicher Tanz“ und am Karfreitag ab 0 Uhr bis zum Karsamstag, 6 Uhr, „alle musikalischen und sonstigen unterhaltenden Darbietungen jeder Art (einschließlich Tanz)“ verboten sind. Damit seien beispielsweise auch der Betrieb von Spielhallen und die gewerbliche Annahme von Wetten am Karfreitag nicht zulässig. Darauf weist die Stadt Duisburg jetzt noch einmal hin. Gefälschte Markenkleidung beschlagnahmt, Spielhalle geschlossen Kontrollen in Duisburg Gefälschte Markenkleidung beschlagnahmt, Spielhalle geschlossen Außerdem dürften nach dem Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz NRW) am Ostermontag Verkaufsstellen, deren Warenangebot überwiegend aus Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- oder Konditorwaren besteht – in der Regel sind dies beispielsweise Bäckereien oder Blumengeschäfte – nicht geöffnet haben. Die bekannten Ausnahmen – wie die Filiale der Bäckerei Kamps im Duisburger Hauptbahnhof – sind davon nicht betroffen. Um unerwünschte „Osterüberraschungen“ zu vermeiden, bittet das Bürger- und Ordnungsamt um Beachtung dieser Vorschriften. An den genannten Tagen würden „stichprobenartige Kontrollen“ im gesamten Stadtgebiet durchführt. Sollten dabei Verstöße festgestellt werden, könnten diese als Ordnungswidrigkeit mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werden. Sollte Karfreitag stiller Feiertag bleiben? Debatte um Tanzverbot und Co. Sollte Karfreitag stiller Feiertag bleiben? Das die Kontrolleure des Ordnungsamtes da nicht lange fackeln, wurde erst kürzlich wieder deutlich. So hat die Stadt bei Kontrollen am vergangenen Sonntag gleich neun von 17 kontrollierten Trinkhallen in Hochfeld geschlossen. Der Grund: Es habe ein „erweitertes Warenangebot“ gegeben, heißt es zur Begründung. Es zeige sich immer wieder, dass Gewerbebetreibende ihren Betrieb zwar als „Trinkhalle“ anmelden, diese dann aber als „vollständiges Einzelhandelsgeschäft“ betreiben. In einer Trinkhalle beziehungsweise einem Kiosk dürften an Sonn- und Feiertagen lediglich Waren wie Getränke, Tabakwaren, Süßigkeiten, selbst zubereitete belegte Brötchen oder Zeitungen angeboten werden. Das Ladenöffnungs- sowie das Feiertagsgesetz dienten dem Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe. Von den Regelungen sind daher lediglich Betriebe wie etwa Tankstellen, Apotheken oder Trinkhallenausgenommen. Auch zwei Gaststättenbetriebe mussten am vergangenen Sonntag schließen, da diese lediglich der Aufstellung von Geldspielgeräten gedient hätten, so die Stadt. Nach den Vorgaben der Spielverordnung dürften Geldspielgeräte nicht in Betrieben aufgestellt werden, in welchen die Verabreichung von Speisen und Getränken lediglich eine untergeordnete Rolle spielen. In beiden Fällen hätten die Betreibenden nun mit dem Widerruf der Aufstellerlaubnis für die Geldspielgeräte zu rechnen. Darüber hinaus müsse auch der Betreiber eines Waschsalons mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens rechnen, da er seinen Betrieb am Sonntag geöffnet hatte. Insgesamt waren zwei Verstöße gegen das Feiertagsgesetz, neun Verstöße gegen das Ladenöffnungsgesetz, zwei Verstöße gegen die Spielverordnung sowie ein Verstoß gegen die Aufsichtspflicht festgestellt worden. Zudem wurden insgesamt 14 Betriebe aufgrund von Verstößen gegen die Preisangabenverordnung (mangelhafte Preisauszeichnung) verwarnt.

(mtm)