Grillverbote, Leinenpflicht, Müll : Ranger sind jetzt auch am Uettelsheimer See im Einsatz

Ranger sind jetzt auch am Uettelsheimer See im Einsatz

Der Uettelsheimer See ist eines der Tourenziele in der Stadt. Ranger achten hier jetzt auf die Durchsetzung von Regeln. Foto: crei

Homberg/Baerl Die Ranger sollen darauf achten, dass sich im Naherholungsgebeit alle an die herrschenden Regeln halten. Sie sollen auch Grillverbote und die Leinenpflicht für Hunde durchsetzen und die Vermüllung stoppen.

Sieben ehrenamtliche Ranger sind jetzt in einem zweimonatigen Pilotprojekt rund um den Uettelsheimer See in Duisburg-Baerl im Einsatz und unterstützen die Arbeit des Bürger- und Ordnungsamtes sowie der Unteren Naturschutzbehörde. Das teilte die Stadt jetzt mit.