Geringere Auslastung : Stadt Duisburg schließt vier Corona-Testzentren

Duisburg Die städtischen Testzentren sollen nach und nach wieder abgebaut werden. Fallende Inzidenzwerte und weniger benötigte Testnachweise wie auch geringere Auslastungen machten dies möglich, so die Stadt.

Zum 26. Juni schließen die Zentren am Steinhof in Huckingen, an der Warbruckstraße gegenüber der Moschee, an der Friedrich-Ebert-Straße in Ruhrort sowie das an der Stadthalle Walsum.