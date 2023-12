Millionen-Projekt in Duisburg Stadt schließt Verkauf der ehemaligen „The Curve“-Fläche ab

In vier Gebäuden sind Büros geplant. In zwei weiteren Immobilien könnten Hotels oder Pensionen angesiedelt werden. Ein Gastronomie-Betrieb für die Beschäftigten am Innenhafen könnte in den Untergeschossen ebenso eingerichtet werden wie öffentliche Gaststätten und eine „Skybar“ auf dem Dach. Möglich seien auch ein Kindergarten sowie ein Supermarkt, hieß es 2022.