Pandemie in Duisburg : Stadt schließt Ende Juli sechs von sieben städtischen Corona-Testzentren

Das Testzentrum am Theater am Marientor ist das einzige städtische, das auch im August in Betrieb bleibt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Wer künftig in Duisburg einen Corona-Schnelltest machen möchte, kann dies am Theater am Marientor oder bei einem privaten Anbieter machen. Die übrigen sechs Testzentren werden geschlossen.

Mittlerweile stünden ausreichend Teststationen privater Anbieter im Stadtgebiet zur Verfügung, so die Stadt. Zudem sei die Nachfrage stark zurückgegangen. Deshalb würden sechs städtische Corona-Schnellteststellen zum 31. Juli geschlossen.

Lediglich das Testzentrum im Theater am Marientor bleibt in Betrieb. Die Stadt hatte am Morgen noch irrtümlich mitgeteilt, dass alle städtischen Testzentren schließen würden.

Über den 31. Juli hinaus bestehe aber weiterhin die Möglichkeit, Termine bei den privaten Anbietern auf dem Online-Portal „DU-testet“ (www.du-testet.de) zu buchen.

Folgende städtische Schnellteststellen werden geschlossen:

1. Bürgermeister Wendel Platz, Homberg

2. Glückaufplatz, Rheinhausen

3. August-Bebel-Platz, Hamborn

4. Viktoriastraße/Parallelstraße, Hamborn

5. Marktstraße/Bahnhofstraße, Meiderich

6. Buscher Straße, Großenbaum

(mtm)