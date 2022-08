Wegen möglicher Blackouts bei Gas und Strom : Stadt richtet neuen Krisenstab „Energiemangellage“ ein

Duisburg Eine Krise nach der anderen: Nachdem die Stadt einen Krisenstab zur Corona-Pandemie eingerichtet hatte, kam nach Beginn des Ukraine-Krieges auch noch ein städtischer Krisenstab zur Bewältigung des Flüchtlingsandrangs dazu. Da sich diese Situation nun beruhigt hatte, wurde er wieder aufgelöst. Nun gibt es einen neuen Krisenstab.

Die Diskussionen um eine mögliche Gas-Mangellage beherrschten seit einigen Wochen die Medien, so die Stadt.. Angesichts der Appelle und Beschlüsse der Bundesregierung hatte der Verwaltungsvorstand in den vergangenen Wochen bereits verschiedene städtische Einsparmaßnahmen beschlossen und umgesetzt. Damit leiste auch die Stadt Duisburg ihren Beitrag zu einem sparsamen Umgang mit der Ressource „Energie“, heißt es in einer Mitteilung.