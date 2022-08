Streunende Tiere in Duisburg : Stadt prüft Anträge auf Zuschüsse zur Katzenkastration

Streunende Tiere in Duisburg

Streunende Katzen gibt es in Duisburg zuhauf. Tierschützer wollen ihre ungebremste Vermehrung stoppen. Foto: dpa/Jan Woitas

Duisburg Die Stadt weist die Vorwürfe der Tierschützer zurück, es gäbe zu viel bürokratische Hindernisse. Das Verfahren sei bekannt, heißt es seitens der Stadt. Anträge auf Zuschüsse seien erst in der vergangenen Woche gestellt worden und würden nun geprüft.

(mtm) Die Tierschützer, die sich um das Wohl hunderter streunender und verwahrloster Samtpfoten im Duisburger Stadtgebiet kümmern, vornehmlich auch in Marxloh, sind in Sorge. Trotz der von der Stadt zugesagten 10.000 Euro Hilfe fürchten sie, die Summe nicht vollständig in Anspruch nehmen zu können (die RP berichtete).