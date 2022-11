Regenerativ und fahrradfreundlch : Das bietet die neue 125-Millionen-Euro-Schule in Röttgersbach

Außenansicht der geplanten Gesamtschule in Röttgersbach. Zum Schuljahr 2026/2027 könnte sie fertig sein. Foto: Formtool

Duisburg Gebaut wird eine sechszügige Gesamtschule an der Oberen Holtener Straße, dazu eine Dreifachsporthalle mit 350 Zuschauerplätzen und einer angeschlossenen Feldsporthalle. Was diese Schule so besonders macht.