Haushaltsentwurf Duisburg plant 2024 ohne neue Schulden – und kritisiert das Land

Ärgerlich, so sagt es Link, sei es da bloß, dass die Landesregierung noch immer keine ideale Lösung für die Altschulden präsentiert habe. In Duisburg betrugen die zuletzt etwa rund 900 Millionen Euro, in ganz NRW sind es etwa 20 Milliarden. Die Ministerin für Heimat und Kommunales, Ina Scharrenbach (CDU), hatte im August einen Plan für die Entschuldung auf das Jahr 2025 verschoben. In den Verhandlungen zwischen Bund und Land ist weiter, wer wie viele Schulden der Kommunen übernehmen soll. Link wirft dem Land derweil vor, die Niedrigzinsphase durch Zögern verpasst zu haben.