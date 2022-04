Platz für 4200 Flüchtlinge im Deltadorf und in der Kraftzentrale : Flüchtlingsunterbringung nur noch im Norden – Hallen werden wieder frei

In der Kraftzentrale am Landschaftspark werden die Flüchtlinge registriert. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Seit gut einem Monat werde in Duisburg mit großem Einsatz dafür Sorge getragen, dass alle Menschen die hilfe- und schutzsuchend aus der Ukraine nach Duisburg kommen, sicher untergebracht und verpflegt werden. Da die Hilfsstrukturen mittlerweile so gut entwickelt seien, könne die Stadt Duisburg nun ihren personellen und organisatorischen Aufwand anpassen.

Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Mit der neuen Unterkunft für Geflüchtete an der Hamborner Straße auf dem Gelände des ehemaligen Delta-Musik-Parks könnten die benötigten Kapazitäten jetzt an einem Standort sichergestellt und „bei absehbaren weiteren Bedarfen sukzessive angepasst und erweitert werden“. Wenn nötig, könnten zusammen mit den Kapazitäten der in direkter Nähe befindlichen Kraftzentrale bis zu 4200 Menschen untergebracht werden.