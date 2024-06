Heimatliebe Wie die „zweitdreckigste Stadt Deutschlands“ wieder sauber werden soll

Serie | Duisburg · Mit der Sauberkeit in unserer Stadt sind viele Duisburger sehr unzufrieden. Das zeigen die Ergebnisse unserer Umfrage im Zuge unserer Reihe „Am Puls der Heimat“. Dabei gibt es bereits seit 2016 die Null-Toleranz-Aktionen. So viele wilde Müllkippen wurden in den vergangenen sechs Monaten entdeckt.

17.06.2024 , 15:01 Uhr

Die Null-Toleranz-Aktionen gibt es in Duisburg bereits seit 2016. Foto: Stadt Duisburg/Ilja Höpping