Stadt hält an Tunnellösung für A 59 fest : „Vorbelastung Meiderichs hat schon heute jedes zumutbare Maß überschritten“

Die A 59 soll sechsstreifig ausgebaut werden. Über das Wie gibt es allerdings einen Streit zwischen der Stadt und dem Bund. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Einen Katalog mit zehn Forderungen für den Ausbau der A 59 zwischen Ruhrort und Marxloh will die Stadt an die Autobahngesellschaft des Bundes stellen. Der Rat soll dafür im Juni grünes Licht geben. Was die Stadt beim Autobahnausbau vom Bund fordert.