Finanzen der Stadt Duisburg Haushalt 2024 wurde genehmigt – Duisburg überwindet Überschuldung

Die Stadt Duisburg plant für das Haushaltsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,25 Millionen Euro. Dies sei auch nach Absenkung der Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B um 10 Punkte möglich sein, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Damit hätte die Stadt Duisburg gute Voraussetzungen geschaffen, das Lebensumfeld ihrer Bürgerinnen und Bürgern noch weiter zu verbessern und ihr Profil als wichtiger Wirtschaftsstandort weiter zu schärfen.