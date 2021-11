Aufruf der Stadt : Duisburg fordert mehr Geld vom Land für Corona-Impfaktionen

v.l.: Oliver Tittmann, Martin Murrack, Ludwig Hören, Andreas Rudolph und Hendrik Magnusson bei der Pressekonferenz in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein

Duisburg Während die Inzidenzen in NRW steigen, würde Duisburg gerne schneller impfen. Doch dafür sei die Finanzierung der Aktionen durch die Landesregierung zu schlecht. Die Stadt reagiert derweil mit einer Maskenpflicht für den Weihnachtsmarkt.

Dass Duisburg und die Landesregierung in Sachen Corona-Pandemie nicht immer auf einer Wellenlänge liegen, ist spätestens seit März diesen Jahres kein Geheimnis mehr. Damals leisteten sich Stadt und Land einen erbitterten Streit um einen geforderten Kita-Notbetrieb. Ganz so verhärtet sind die Fronten im Herbst der vierten Corona-Welle noch nicht und doch war es mal wieder Zeit für einen der berüchtigten Pressetermine vor dem Duisburger Rathaus.

Dort stand am Montagnachmittag Krisenstabsleiter Martin Murrack und hielt einen Zettel in die Kameras. „Vor zweieinhalb Monaten habe ich Herr Laumann geschrieben, mit der klaren Bitte die Impfzentren nicht zu schließen“, sagte Murrack. „Wir wussten, dass die Booster-Impfungen kommen werden.“ Die Stadt sucht also wieder die medienwirksame Kritik an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Der aktuelle Anlass ist dieses Mal die wieder anlaufende Impfkampagne und die aus Sicht der Stadt mangelhafte Finanzierung.

Seit Wochen, so Murrack, warte die Stadt in dieser Frage auf eine Reaktion der Landesregierung. Dabei gehe es konkret um die Kostenübernahme für die Impfärzte. Bislang seien nur elf Stellen bewilligt worden, Duisburg wünsche sich das Doppelte. Um mehr, als die damit möglichen rund 1200 Impfungen am Tag durchführen zu können. “Wir werden sieben Tage die Woche und rund um die Uhr impfen müssen“, sagte Murrack. Der den Aufruf an die Landesregierung auch mit einem an die Duisburger Bürger verband: Alle sollten sich „boostern“ lassen, sobald es möglich sei.

Während die Belastung in den Krankenhäusern langsam spürbar stärker wird, hat in Duisburg in der vergangenen Woche unter 2G-Bedingungen der Weihnachtsmarkt begonnen. Auf die Kritik an mangelhaften Testungen reagierte Ordnungsamtsleiter Andreas Rudolph mit dem Verweis auf die Stand Montag bereits über 1000 durchgeführten Kontrollen. Dabei seien nur drei Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden.