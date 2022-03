Murrack moniert fehlendes Krisenmanagement : Stadt benötigt keine Wohnungsangebote mehr für Flüchtlinge aus der Ukraine

Kostenlose Bahntickets erhalten ukrainische Flüchtlinge im Berliner Hauptbahnhof. In der Hauptstadt kommen täglich 10.000 Flüchtlinge an. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Duisburg Auf den Aufruf der Stadt, Wohnungen für Flüchtlinge anzubieten, hat es so viele Angebote gegeben, dass keine mehr benötigt würden. Unterdessen mahnt der Krisenstabsleiter ein zentrales Krisenmanagement des Landes an.

Eine Welle der Hilfsbereitschaft ist in ganz Deutschland zu spüren. Das gilt erst Recht für Duisburg, wo Solidarität schon immer groß geschrieben wurde. Das war bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr so, und das gilt jetzt auch im Fall der vielen Kriegsflüchtlinge.

So hatte die Stadt schnell reagiert und mit einem Großaufgebot von Feuerwehr und Hilfsorganisationen Unterbringungseinrichtungen installiert: In den Sporthallen des Schulzentrums Süd, in der Homberger Glückauf-Halle und in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Nord – insgesamt über 1000 Plätze.

Von Anfang an aber war es der Plan, die Flüchtlinge, von denen die meisten bekanntlich Frauen und Kinder sind, in regulären Wohnungen unterzubringen. Zumal deren Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in ihr Heimatland von Tag zu Tag schwindet. Die Stadt hatte daher darum geben, per Mail in Frage kommende Wohnungen zu melden.

Bei der Einrichtung der ersten Unterkunft (von links): Feuerwehr-Chef Oliver Tittmann, OB Sören Link und Krisenstabsleiter Martin Murrack. Foto: Marc Latsch

Die Resonanz, für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen privaten Wohnraum anzubieten, sei „überwältigend“. Das teilte die Stadt jetzt mit. Aufgrund der großen Anzahl an Angeboten, die nun zuerst gesichtet werden müssten, benötige die Stadt Duisburg deshalb erst einmal keine weiteren neuen Angebote für Wohnraum, so Stadtsprecher Jörn Esser..

„Aus mehr als 1000 Mails haben Mitarbeitende der Stadt Duisburg die erste telefonische Auswahl der Angebote durchgeführt. Am Ende blieben rund 200 Wohnungen übrig, die nun kontinuierlich durch Mitarbeiter der Feuerwehr besichtigt und ausgewertet werden“, heißt es in einer Mitteilung. Viele Bürger hätten voll möblierte Wohnungen in unterschiedlichen Größen angeboten, teilweise sogar kostenfrei. „Dafür sind wir im Namen der Geflüchteten sehr dankbar“, so Esser..

Parallel würden von der Stadt nun auch gewerbliche Wohnraumanbieter „mit einem noch deutlich größeren Kontingent“ zur Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge kontaktiert. Diese beiden Säulen sollen am Ende dafür sorgen, dass möglichst viele der Geflüchteten aus den Interimsunterkünften in Wohnungen umziehen können.

Die Feuerwehr Duisburg, die die Menschen derzeit gemeinsam mit großer ehrenamtlicher Hilfe in den kurzfristig geschaffenen Einrichtungen betreut, hat wie berichtet aktuell einen erhöhten Bedarf an Badelatschen, Kinderzahnbürsten und Handseife ausgemacht. Die Stadt stellt klar: „Es werden im Moment ausschließlich diese drei Dinge benötigt. Von weiteren darüber hinausgehenden Spenden bitten wir dringend abzusehen.“

Sie können im Kaufhaus der Diakonie an der Düsseldorfer Straße 269 im Dellviertel bis Mittwoch, 23. März, abgegeben werden, und zwar in der Zeit von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Krisenstabsleiter Martin Murrack war zuletzt in Sachen Gemeindefinanzierung in Berlin unterwegs. Vorn dort schrieb er: „Es ist Wahnsinn, wie viele geflüchtete Menschen hier ankommen. Berlin hat das toll organisiert, viele helfende Hände und alle freundlich.“ Von 10.000 Flüchtlingen pro Tag war in Berlin zuletzt die Rede. So viele werden es in Duisburg nicht sein.

Aber: „Ich bin mir sicher, dass wir uns auf sehr viele Flüchtlinge einstellen müssen“, so Murrack. „Wir tun in Duisburg, was wir können.“ Dass eine zentrale Koordination der Flüchtlingssteuerung ausbleibt, ist bereits in mehreren Bundesländern kritisiert worden.