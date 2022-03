Krieg in der Ukraine : Flüchtlinge kommen auch in die Glückauf-Halle und in die Kraftzentrale im Landschaftspark

Die Stadt ruft zu Sachspenden für die Flüchtlinge auf. Foto: dpa/Ole Spata

HOMBERG In diesen Tagen kommen vermehrt Menschen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine auch nach Duisburg. Da die Kapazitäten in den Sporthallen im Schulzentrum Süd erschöpft sind – bereits am Freitag waren alle vier Hallen mit insgesamt 430 Plätzen belegt – muss die Stadt weitere Örtlichkeiten für die kurzfristige Unterbringung der Geflüchteten in Anspruch nehmen.

Die Glückauf-Halle in Homberg wird als nächstes benötigt und deshalb ab Freitagabend ausgebaut und ab Samstag belegt. Die maximale Belegungskapazität liegt bei 200 Menschen.

Krisenstabsleiter Martin Murrack hat DuisburgSport gebeten, für die betroffenen Vereine Ersatzlösungen vorzuschlagen, im Optimalfall in der Nähe.

Die Glückauf-Halle in Homberg. Foto: Mike Michel

Zudem ist die Stadt mit dem Stadtsportbund im Gespräch und versucht die Belastung insbesondere für die Kinder, die schon in der ersten Flüchtlingswelle darunter leiden mussten, keine Sporthallen zu haben und auch durch Corona stark eingeschränkt waren beziehungsweise sind, eine verträgliche Lösung zu finden. „Ich bin den Sportvereinen und dem Stadtsportbund, aber auch den Schulen und der Politik sehr dankbar, dass sie alle die Maßnahmen voll und ganz unterstützen - auch wenn es zu Einschränkungen führt“, so Murrack.

Die Hallen im Duisburger Süden wurden erst kürzlich eingerichtet – inzwischen sind sie bereits voll belegt. Foto: Marc Latsch

Da der Zustrom der Geflüchteten weiter ansteigen wird, bereitet sich die Stadt darauf vor, weitere Örtlichkeiten für die Unterbringung herzurichten. Die Kraftzentrale im Landschaftspark Nord wird hierzu – zunächst befristet bis Ende Mai – in den Blick genommen.

Im Idealfall sollen die Menschen in den Hallen nur kurzfristig verweilen. Priorität hat, sie von dort in Wohnungen zu vermitteln. Derzeit sind über 100 Kräfte der Hilfsorganisationen und Feuerwehr, Dolmetscher und Seelsorger im Einsatz. Die Geflücheten werden vor Ort mit dem Nötigsten versorgt.

Auch die Kraftzentrale wird als vorübergehende Unterbringungsstätte in den Blick genommen. Foto: Thomas Berns

Akut werden, neben Geldspenden, folgende Sachspenden benötigt:

– Hygiene-Set für Flüchtlinge

– Zahnbürsten (besonders für Kinder)

– Zahncreme (besonders für Kinder)

– Handtuch 70x140 cm

– Einwegrasierer

– Rasiergel

– Waschhandschuh Baumwolle

– Deodorant

– Körperlotion

– Babyshampoo

– Babyflaschen

– Windeln

– Wickelunterlagen

– Tampons

– Babynahrung

– Anfangsmilch

Besonders dringend werden benötigt: Babysachen (Babynahrung, -Milch, Flaschen, -Schlafsäcke und Strampler, Babybetten) und (Klein-) Kindersachen (Zahnpasta, Zahnbürsten etc.).

Die Spenden können noch bis einschließlich Samstag auf der Feuerwache in Homberg (Rheindeichstraße 22, 47198 Duisburg) in der Zeit von 8 bis 20 Uhr abgegeben werden.

