Aufnahmekapazität wird erhöht : Zelte für bis zu 380 Ukraine-Flüchtlinge werden vor der Glückauf-Halle in Homberg aufgebaut

Homberg Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine wird immer größer. Um darauf eingestellt zu sein, beginnt die Stadt heute mit dem Aufbau von Zelten in Homberg. Dort war der Parkplatz vor der Glückauf-Halle zuvor bereits gesperrt worden.

Auf dem Vorplatz der Glückauf-Halle werden in den nächsten Tagen zwei Unterbringungszelte für insgesamt 380 Personen sowie ein Sanitärzelt errichtet.Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

Die Arbeiten beginnen heute. Die Anzahl an Notunterkünften in den Aufnahmebereichen Kraftzentrale, Glückauf-Halle und Welcome to Duisburg Center (Schulzentrum Duisburg-Süd) erhöht sich somit auf insgesamt 1750.