Hausdurchsuchung in Mülheim : Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt wegen Hasskommentaren im Fall Lübcke

Duisburg Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt gegen eine Frau aus Mülheim, die in sozialen Netzwerken strafbare Äußerungen über den ermordeten CDU-Politiker Walter Lübcke verbreitet haben soll. Ihre Wohnung wurde am Donnerstag von den Ermittlern durchsucht.

Am Donnerstag gab es Aktionen in mehreren Bundesländern. Sie sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, des Hessische Landeskriminalamts sowie weiterer Staatsanwaltschaften. Bundesweit stehen 39 Männer und Frauen im Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, der Billigung von Straftaten und des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener, die meisten in Bayern, Hessen, NRW und Sachsen.