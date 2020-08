Kampf gegen Personalmangel : Duisburger Krankenhaus sucht Pflegekräfte am anderen Ende der Welt

Die Pflegerinnen und Pfleger bei ihrem ersten Arbeitstag in Duisburg. Foto: Tim Görn

Huckingen Wie viele andere Krankenhäuser auch, hat das St. Anna in Duisburg-Huckingen einen hohen Bedarf an Pflegepersonal. Die neuesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen von den Philippinen.

Seit Kurzem sind acht neue Pflegekräfte von den Philippinen im St. Anna Krankenhaus in Huckingen im Einsatz. Der Grundstein dafür wurde bereits vor zwei Jahren gelegt. Drei Mal war Geschäftsführer Hauke Schild persönlich auf den Philippinen vor Ort, um mit den Pflegekräften zu sprechen. „Die Corona-Pandemie hat das Projekt leider etwas zurückgeworfen. Wir hatten alle Termine bei der Deutschen Botschaft in Manila erfolgreich bewältigt, Mitte März gab es dann den Shutdown und die Pflegekräfte saßen quasi auf gepackten Koffern“, so Schild.

„Als wir Anfang August am Flughafen in die strahlenden Gesichter unserer neuen Kolleginnen und Kollegen gesehen haben, waren die Mühen der letzten Monate schnell vergessen“, erinnert sich Nicole Welzel, zuständig für die Personalentwicklung, gerne zurück. „Nach der zweiwöchigen Quarantäne haben wir gemeinsame Behördentermine gemacht, Bankkonten eröffnet, zusammen eingekauft und den Weg mit Bus und Bahn ausprobiert. Geplant sind auch gemeinsame Freizeitaktivitäten mit alten und neuen Mitarbeitern,“ so Welzel. Da das philippinische Pflegestudium in Deutschland nicht sofort anerkannt wird, drücken die acht derzeit neben den ersten Einsätzen an ihrem neuen Arbeitsplatz noch die Schulbank.

Die gewonnen Erfahrungen will das St. Anna bei der Einstellung von weiteren philippinischen Pflegekräften nutzen. „In Deutschland wird es immer schwieriger Mitarbeiter in der Pflege zu finden. Die Experten des Instituts für Wirtschaft in Köln rechnen mit einem Bedarf von 307.000 Pflegekräften in den nächsten 15 Jahren. Da war für uns der Blick ins Ausland der nächste Schritt, um den steigenden Bedarf an Mitarbeitern entgegenzuwirken,“ erklärt Hauke Schild den Hintergrund für die kostenintensive Mitarbeitersuche am anderen Ende der Welt.

