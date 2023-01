Spieltrieb zeigt „Norway today“ Wie über 100 pausenlose Minuten zu einem intimen Schauspielfest werden

Aber es ist auch ein schwerer Brocken für das Schauspielerpaar, das viel Text bei vergleichsweise geringer Handlung zu bewältigen hat. Dass sich der Spieltrieb, also der Jugendspielclub des Duisburger Stadttheaters, an „norway.today“ gewagt hat, ist allein schon bemerkenswert. Da ist man als Zuschauer durchaus bereit, Zugeständnisse an die Aufführungsqualität zu machen.