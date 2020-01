Theater Duisburg : Spieltrieb sucht Schauspielnachwuchs

Der Spieltrieb sucht Talente im Alter zwischen 17 und 23 Jahren. Foto: Sascha Kreklau

Duisburg Am kommenden Montag lädt der Schauspieljugendclub am Duisburger Theater zum Kennenlerntag ein.

Junge Leute, die schon immer einmal auf einer Theaterbühne stehen wollten, sind herzlich zur Teilnahme am neuesten Projekt des Theaters Duisburg eingeladen. „Spieltrieb“, der Jugendclub am Theater Duisburg, erarbeitet Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“, das am Donnerstag, 30. April, seine Premiere im Foyer III des Stadttheaters feiert. Mitmachen können alle Interessierten zwischen 17 und 23 Jahren, die genügend Zeit und Lust mitbringen und bei allen Proben und Vorstellungen dabei sein können. Das erste Treffen findet am kommenden Montag, 3. Februar, von 18 bis 22 Uhr, im Theater Duisburg statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist am Haupteingang des Stadttheaters unter den Säulen.

Die Nachwuchsförderung am Theater Duisburg ist einzigartig in der deutschen Theaterlandschaft. Schauspiel-Intendant Michael Steindl gründete vor 15 Jahren den Jugendclub „Spieltrieb“. Seitdem fanden bereits etwa 80 Projekte mit rund 240 jungen Spielern statt. Die Qualität der Spieltrieb-Produktionen trägt dazu bei, dass man das Schauspielangebot im Duisburger Stadttheater durchaus mit Häusern vergleichen kann, die ein eigenes professionelles Schauspiel-Ensemble haben. So fanden einige der jungen Talente, die mal in einer Spieltrieb-Produktion mitgewirkt haben, inzwischen den Weg auf eine professionelle Bühne. Andere verstehen ihre aktive Teilnahme am Spieltrieb-Betrieb als eine Lebenserfahrung, die sie nicht missen wollen.

„Die Probenphasen beim ‚Spieltrieb‘ sind immer unheimlich intensiv: In rund zwei Monaten wachsen Leute, die sich vorher kaum kannten, zusammen und werden zu einer eingeschworenen Gemeinschaft“, erzählt die 18-jährige Emma Stratmann. Vor drei Jahren war sie erstmals an einem Jugendclub-Projekt beteiligt und absolviert inzwischen ihr Freiwilliges Soziales Jahr am Theater Duisburg. Derzeit probt sie für das Monologstück „Bunny“, das im März Premiere im Opernfoyer feiern wird. „Ich habe vorher schon gerne gespielt, aber durch die Zeit im ‚Spieltrieb‘ ist es mein ganz klarer Berufswunsch geworden, Schauspielerin zu werden“, sagt sie.

Bei einem so bekannten Stück wie Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ erwartet Intendant Michael Steindl und die beiden Theaterpädagogen Katharina Böhrke und Florian Götz eher viele Interessenten. Abgewiesen wird in der Regel niemand. Allerdings müssen sich die Teilnehmer darüber im Klaren sein, dass viel verlangt wird, wenn man im Spieltrieb aktiv dabei sein möchte. Neben zwei wöchentlichen Proben wird darüber hinaus in den Osterferien eine Intensivprobenzeit angesetzt.