Verkehr in Duisburg „Stau-Hotspot bleibt hier das Kreuz Kaiserberg“

Duisburg · Duisburg ist 2023 ein Hotspot in Sachen Staus gewesen. Das hat der ADAC in seiner NRW-Staubilanz für das vergangene Jahr festgestellt. Wo es besonders schlimm war und was für 2024 zu erwarten ist.

06.02.2024 , 05:51 Uhr

Die A40 ist in NRW die Stau-Autobahn Nummer eins. Foto: dpa/Roland Weihrauch