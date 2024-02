Klavier-Festival Ruhr Warum Duisburg wieder eine wichtige Rolle spielt

Duisburg · Auch unter der neuen Intendantin Katrin Zagrosek ist Duisburg am Klavier-Festival Ruhr gut beteiligt. In diesem Jahr hat unsere Stadt sogar sowohl das Eröffnungs- als auch das Abschlusskonzert. Diese großen Jazz-Abende in der Mercatorhalle sind geplant.

15.02.2024 , 19:29 Uhr

Katrin Zagrosek, Intendantin des Klavierfestivals Ruhr. Foto: Peter Wieler/KFR

Von Ingo Hoddick