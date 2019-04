Messe „Spiel doch“ in Duisburg: Ein Paradies für Freunde des Brettspiels

Messe „Spiel doch“ in Duisburg

Duisburg Auf der Spielemesse „Spiel doch“ im Landschaftspark Nord wurden am Wochenende die neuesten Trends vorgestellt.

Die Kraftzentrale im Landschaftspark-Nord war am Wochenende das Mekka für alle Freunde des Brettspiels. Über 100 Aussteller und Marken präsentierten sich auf de „Spiel-doch“-Messe, um die Besucher von ihren Spielen zu begeistern. Eine Spielregel, die dabei für alle gilt: selbst ausprobieren. „Man sollte ein Spiel immer erst testen, bevor man es sich kauft“, meint Boris Roskothen, dessen gleichnamiges Spielegeschäft vom Sonnenwall als heimischer Vertreter wie bei der Premiere im vergangenen Jahr vertreten war.

Die Spielekartons stapeln sich in der Kraftzentrale. Sich für eins zu entscheiden, ist da gar nicht so leicht. „Es gibt sogar Prototypen von Spielen, die noch nicht im Verkauf sind“ erklärt Tim Nostheide, Geschäftsführer des Nostheide Verlags und Veranstalter der Messe. „Und lange anstehen muss hier auch keiner“, ergänzt er.

An den vielen Tischen können Familien, Freunde oder Besucher, die sich dort erst kennengelernt haben, gemeinsam spielen. So auch Marcel Simannek, der mit seiner Freundin und Andreas und Alice aus Meerbusch das Spiel „Flügelschlag“ ausprobiert. Hierbei geht es darum, das eigene Reservat mit einer Vielfalt von Vögeln auszustatten. Die kleinen Eier aus Kunststoff und die hochwertigen Spielkarten kommen bei den Testern gut an. „Die Qualität ist super. Es macht echt Spaß und ist leicht zu verstehen“, findet Marcel. Mitspieler Andreas ergänzt: „Aber trotzdem ist das eher etwas für Personen, die schon Spielerfahrungen haben.“