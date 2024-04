Einschränkungen für Autofahrer ab Freitagabend Sperrungen an der A40 und im Kreuz Duisburg-Kaiserberg

Die Autobahn GmbH sperrt vom heutigen Freitag, 19. April, um 22 Uhr bis Montag, 22. April, um 5 Uhr im Autobahnkreuz Kaiserberg die Verbindungen von der A40 auf die A3 in Fahrtrichtung Köln. Die Autobahn GmbH arbeitet am Wochenende an der Brücke der A3, die diese Verbindungen quert.