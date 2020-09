Womit die hiesigen Unternehmen zu kämpfen haben : A 40-Sperrung kostet die Wirtschaft eine Million am Tag

Duisburg Die Wirtschaft koste das damit ähnlich viel wie die Vollsperrung der A40-Rheinbrücke im Jahr 2017. Das teilte die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer jetzt mit.

„Zwar gibt es mehr Ausweichmöglichkeiten auf der Straße, aber zusätzlich zur Autobahn ist aktuell auch der Schienenverkehr beeinträchtigt“, so die IHK in einer Mitteilung.

85 Prozent der Unternehmen sind direkt oder indirekt von dem Unfall betroffen. Gerade Mitarbeiter und Logistikbetriebe, die zum Teil mehrfach am Tag in der Region unterwegs sind, leiden erheblich unter den Zeitverlusten. „Für ein mittelständisches Logistikunternehmen mit rund 10 LKW summiert sich das schnell auf mehr als 1000 Euro zusätzlich pro Tag. Viele bekommen so schnell keine zusätzlichen Fahrer oder Fahrzeuge, um den Zeitverlust auszugleichen. Für ihre Geschäfte ist die Zeit schlicht verloren“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger. „Das ist der Grund, warum die Zeit so drängt. Schnelle Lösungen und ein gutes Baustellenmanagement sind gefragt“, so Dietzfelbinger.