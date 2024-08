Hochwasserschutz in Duisburg Wie dieses Tor die Altstadt vor Überflutung schützen soll

Duisburg · Die Duisburger Altstadt und der Innenhafen brauchen einen neuen Hochwasserschutz am Marientor. Das dortige Sperrtor ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Wie das passieren soll und was es kostet.

05.08.2024 , 12:34 Uhr

Das Sperrtor am Marientor ist in die Jahre gekommen und muss für viele Millionen Euro erneuert werden. Foto: Teresa Booms