Engagierter Streiter für die die Kultur : Ratsherr Udo Vohl (71) gestorben

Homberg Die SPD-Ratsfraktion und der SPD-Unterbezirk Duisburg trauern um ihren langjährigen Ratsherrn Udo Vohl, der am vergangenen Wochenende nach kurzer schwerer Krankheit mit 71 Jahren verstorben ist.

Udo Vohl hat sich stets dafür eingesetzt, dass das reichhaltige und vielseitige Kulturangebot in Duisburg trotz schwieriger finanzieller Bedingungen bestehen bleibt. Dazu gehört unter anderem die Deutsche Oper am Rhein, das Theaterangebot, die Museumslandschaft, die Philharmoniker, verschiedene Festivals und Kleinkunst über die Stadt verteilt. „Die Kultur lag Udo sehr am Herzen. Er war immer ein Sprachrohr für die Kulturschaffenden“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Bruno Sagurna. „Aber auch den Sorgen der Menschen aus seinem Wahlkreis nahm er sich sehr engagiert an. Er war für die Homberger immer ansprechbar und hat sich gekümmert“, erklärt Özdemir. So engagierte er sich auch in mehreren Vereinen und war Vorsitzender des Freundeskreis Historisches Homberg e.V.