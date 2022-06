Langjähriger Fraktionschef : SPD trauert um Herbert Mettler

Duisburg Bruno Sagurna und Mahmut Özdemir würdigen Mettlers Verdienste.

Die SPD Duisburg trauert um ihren ehemaligen langjährigen Fraktionsvorsitzenden Herbert Mettler. Er ist am Sonntag im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte die SPD am Montag mit.

„Herbert Mettler zeichneten Gradlinigkeit, Zuverlässigkeit und souveränes und uneitles Auftreten aus. Seine konstruktive Herangehensweise bei Herausforderungen in dieser Stadt bescherten ihm ein hohes Maß an Respekt von allen Seiten“, erklärt Sagurna.

Darüber hinaus war sein engagierter Einsatz für den ehrenamtlichen Sport herausragend. Er war bis zum Jahr 2020 Vorsitzender des Sportausschusses. „Er hat viel für den Sport in Duisburg bewegt. Ohne ihn würde es die Sportstadt Duisburg in dieser Form nicht geben“, macht Özdemir deutlich.

Maßgeblich trug er dazu bei, dass es in Duisburg die sogenannten Sportgutscheine gibt, mit denen Kinder kostenfrei eine Schnuppermitgliedschaft in Vereinen ihrer Wahl erhalten können. Beispielhaft setzte er sich so für die soziale Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen ein. Vor allem die Vereine lagen Herbert Mettler am Herzen. Er hat sich immer um ihre Belange gekümmert und war für sie Ansprechpartner.