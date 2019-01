Nachruf : SPD trauert um Otto Gesell

Otto Gesell ⇥Foto: SPD Foto: SPD

Am 29. Dezember 2018 ist der der ehemalige Ratsherr Otto Gesell gestorben. Gesell war von 1984 bis 1994 Mitglied in der Bezirksvertretung Walsum und von 2004 bis 2009 im Rat der Stadt aktiv. Dort gehörte er dem Jugendhilfeausschuss und dem Rechnungsprüfungsausschuss an.

