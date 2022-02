Parteitag in Duisburg : SPD zerstreitet sich über Bürgermeister-Nominierung

Parteitag in Duisburg

Duisburg Beim Parteitag am Samstag gaben sich die Duisburger Genossen gewohnt uneinig. Die Delegierten stimmten überraschend gegen die Nominierung von Edeltraud Klabuhn als Erste Bürgermeisterin.

Das war ein Parteitag, an dem die Delegierten in Joggingoutfit – jedenfalls „untenrum“ – teilnehmen konnten. Das ist nun mal so, wenn die Veranstaltung rein digital als Zoom-Konferenz abgehalten wird.