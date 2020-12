Direktkandidaten für die Bundestagswahl : Duisburger SPD nominiert erneut Bas und Özdemir

Bei der Vertreterversammlung (von links): Gisela Walsken, Bärbel Bas, Sarah Philipp und Mahmut Özdemir. Foto: SPD

(mtm) Bärbel Bas (52) und Mahmut Özdemir (33) treten bei der Bundestagswahl 2021 als Direktkandidaten der SPD Duisburg an. Sie wurden am Dienstagabend bei einer Vertreterversammlung in der Glückauf-Halle in Homberg gewählt. Damit setzen die Sozialdemokraten auf Kontinuität, denn Bärbel Bas ist bereits seit 2009 Bundestagsabgeordnete, Mahmut Özdemir zog 2013 als damals jüngster Abgeordneter in den Bundestag ein. Bärbel Bas ist stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion und tritt im Wahlkreis Duisburg I (Rheinhausen, Süden und Mitte – mit Ausnahme von Duissern – an. Özdemir ist sportpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Kandidat für den Wahlkreis Duisburg II (Walsum, Hamborn, Meiderich/Beeck, Homberg/Ruhrort/Baerl und Duissern).

Neben sozialen Themen wollen sich beide dem eigenen Bekunden nach für einen Schuldenschnitt durch Bund und Land zugunsten stark verschuldeter Kommunen einsetzen, damit Duisburg in die Zukunft investieren könne. Die beiden stellvertretenden Duisburger SPD-Parteivorsitzenden Sarah Philipp und Gisela Walsken erkärten, Bas und Özdemir seien „seit Jahren starke Stimmen für Duisburger Interessen in Berlin“. Die kurz gehaltene Vertreterversammlung in Homberg fand nach Angaben der Partei unter strengen Corona-Regeln statt. Auch auf den Plätzen herrschte Maskenpflicht.

Die Bundestagswahl ist voraussichtlich am 26. September 2021. Wie berichtet hatten die Duisburger Grünen ihre Kandidaten für die Wahl schon vor einigen Wochen gewählt. Hier tritt die Publizistin und Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor im Südkreis an, grüner Kandidat für den Norden ist der Landesvorsitzende der Partei, Felix Banaszak. Die Duisburger CDU will ihre Kandidaten erst im kommenden Jahr benennen.

(mtm)