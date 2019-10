Mündelheim : Auch die Duisburger SPD lehnt Kiesabbau ab

Foto: Christoph Reichwein (crei) An dieser Stelle in Mündelheim möchte die Kiesindustrie nach Möglichkeit eine riesige Kiesbaggerei betreiben.

Duisburg Das war keine Überraschung: Nachdem sich Oberbürgermeister Sören Link in der RP schon gegen den Kiesabbau in Mündelheim aussprach, hat sich nun auch die SPD-Ratsfraktion in dieser Sache zu Wort gemeldet.

(RP) Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt spricht sich gegen weitere Kiesabbauflächen in Duisburg aus. Wie die RP berichtete, hatten die IHK und der Rohstoffverband vero ein 920.000 Quadratmeter großes Areal im Mündelheimer Rheinbogen zur Auskiesung in Betracht gezogen. Anfang des Jahres habe Manfred Krossa, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, schon davor gewarnt, neue Flächen in Duisburg für den Kiesabbau im Regionalplan darzustellen, teilte die SPD am Freitag mit. „Aus umweltpolitischen Aspekten stellen wir uns gegen die Planungen der Kiesindustrie“, so Krossa. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Flächen naturbelassen bleiben und dazu einen Antrag in den Umweltausschuss einbringen.“

(mtm)