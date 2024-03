SPD-Fraktion in Duisburg Dahin zurück, wo es laut ist und wo es brodelt

Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel hat einmal gesagt, seine Partei müsse wieder raus ins Leben. Dorthin, wo es laut ist, wo es brodelt, wo es gelegentlich auch stinkt. Also reist die Fraktionsspitze der NRW-SPD am Donnerstag in den Duisburger Stadtteil Hochfeld. Mit dabei ist neben Fraktionschef Jochen Ott auch die Duisburger Landtagsabgeordnete und Co-Parteichefin Sarah Philipp sowie der ehemalige Spitzenkandidat Thomas Kutschaty.