Mahnwache am Brückenplatz : „Spaziergänger“ spalten sich in Duisburg in zwei Lager auf

Immer montags demonstrieren Menschen gegen die Coronmaßnahmen und die Impfpflicht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Zahl von Querdenkern und Gegnern der Corona-Maßnahmen, die in Duisburg montags auf die Straße gehen, wird immer kleiner. Diesmal waren es noch rund 190, die am Brückenplatz in Hochfeld auf 70 Gegendemonstranten trafen.

Die sogenannten „Spaziergänger“, ein Sammelbecken von Kritikern der Corona-Maßnahmen und Gegnern der Impfpflicht, hatte für Montagabend gleich zwei Aktionen angemeldet: Die einen wollten vom Burgplatz am Rathaus durchs Dellviertel und Hochfeld ziehen, die anderen vom Ludgeriplatz aus durch Neudorf.

„Am Ludgeriplatz hatten sich statt der angemeldenten 200 bis 300 Teilnehmer dann aber nur vier Personen eingefunden, so dass diese Aktion abgesagt wurde“, berichtete Polizeisprecher Stefan Hausch auf Anfrage der Redaktion.

Nach Polizeiangaben zogen am Abend dann etwa 190 Teilnehmer vom Burgplatz auf einem etwa fünf Kilometer langen Weg bis Hochfeld. Am Brückenplatz in Hochfeld stießen sie dann auf etwa 70 Teilnehmer einer Gegenkundgebung in Form einer Mahnwache. Dabei kam es zu lautstarken verbalen Auseinandersetzungen.

Insgesamt, so die Polizei, sei es zu keinen Besonderheiten gekommen. Einige „Spaziergänger“ hätten zwischenzeitlich an die Maskenpflicht „erinnert“ werden müssen, es gab deshalb aber nur eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Gegen 20.45 Uhr löste sich der Demonstrationszug wieder auf.

Zuvor hatte sich der Rat der Stadt am frühen Montagabend mit einer Resolution gegen die Aktionen sogenannter Querdenker ausgesprochen und dazu aufgerufen, sich nicht an dieser Form von „Spaziergängen“ zu beteiligen und von Rechtsextremisten deutlich zu distanzieren. Die gemeinsame Erklärung war unter anderem auch von SPD, CDU, Grünen, Linken, FDP, Junges Duisburg und Ratsherr Matthias Eidens (“Die Partei“) beantragt worden.

(mtm)